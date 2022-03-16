رئيس جامعة المنوفية يتابع فعاليات القافلة المتكاملة لقرية شعشاع مركز أشمون

تواصل جامعة المنوفية، توجيه قوافل متكاملة لقرى المحافظة، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبد الرحمن الباجوري مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتجوب قرى المحافظة وتقديم الكشف الطبي والعلاج مجاني، وفصول محو أمية وخدمات زراعية وبيطرية.

وتفقد رئيس الجامعة، اليوم فعاليات القافلة المتكاملة لقرية شعشاع مركز أشمون وماتقدمه من خدمات لأهالى القرية انطلاقا من دور الجامعة المجتمعي والخدمي والمساهمة فى فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى الأكثر احتياجات والتي تشمل مركزي أشمون والشهداء في المرحلة الأولى.

وأشار مبارك، إلى أنه تم تنظيم عدد كبير من القوافل المتكاملة لتغطية قرى المبادرة التى تعد من أهم المبادرات الرئاسية لتحسين مستوى معيشة المواطن وتطوير جميع الخدمات المقدمة له، مؤكدا على متابعة الجامعة لتوجيه المزيد من القوافل إلى جميع القرى.

ورافق رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن الباجوري مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، زالدكتور صبحي شرف عميد التربية والمشرف على مركز تعليم الكبار، ويشرف على تنظيم القوافل علاء فتحي مدير عام شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.