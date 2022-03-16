الإيسيسكو والمغرب يبحثان آفاق التعاون المشترك

بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مع رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب المغربي، آفاق التعاون بين المنظمة والمجلس في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء الذي جرى اليوم، استعرض المدير العام للإيسيسكو رؤية المنظمة وتوجهاتها الاستراتيجية، وأبرز المبادرات والبرامج والأنشطة الثقافية المزمع تنفيذها خلال العام الجاري، في إطار الاحتفاء بالرباط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2022، ومنها احتضان مقر الإيسيسكو المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، تحت رعاية الملك محمد السادس.

من جانبه أشاد الطالبي العلمي بجهود الإيسيسكو والأدوار التي تقوم بها المنظمة لدعم دولها الأعضاء في مجالات التربية والعلوم والثقافة، مؤكدا حرص المجلس على تنسيق الجهود لإنجاح البرامج الثقافية المتعلقة بالاحتفال بمدينة الرباط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي.

وأشار رئيس مجلس النواب المغربي إلى ضرورة المضي قدما في تعزيز العمل المشترك والتعاون المستقبلي بين الجانبين، في العديد من المجالات، مثل تعزيز منظومة الحقوق ومشاركة الشباب في قضايا الشأن العام، والذكاء الاصطناعي والطاقة والموارد المائية، والتكنولوجيا الحديثة بشكل عام.

واتفق الجانبان على استمرار التعاون والتوقيع على اتفاقية تعاون بين الإيسيسكو ومجلس النواب المغربي.



من ناحية أخرى، بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، بمقر المنظمة في الرباط، مع محمد سنوسي الثاني، أمير ولاية كانو النيجيرية السابق أهم المبادرات والبرامج، التي تنفذها الإيسيسكو بالتعاون مع الجهات المختصة في دولها الأعضاء ومجموعة من الشركاء، لتحقيق هذه الأهداف، مشيرا إلى أن المنظمة تولي أهمية خاصة لدعم دول القارة الإفريقية.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور المالك تبني المنظمة، في رؤيتها واستراتيجية عملها الجديدة، نهج الانفتاح والتعاون مع الجميع لخدمة دولها الأعضاء والمجتمعات المسلمة حول العالم، وتعزيز الحوار الحضاري وترسيخ قيم السلام والتعايش، وبناء قدرات الشباب والنساء، وإبراز الصورة الصحيحة للحضارة الإسلامية.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة أهمية التربية الروحية والحفاظ على الهوية الثقافية، وتطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع مستجدات العصر.

من جانبه ثمن محمد سنوسي الثاني ما تقوم به الإيسيسكو من جهود وأدوار في مجالات التربية والعلوم والثقافة.