اليابان تبحث قبول إلقاء خطاب افتراضي للرئيس الأوكراني داخل برلمانها

تبحث الحكومة اليابانية والائتلاف الحاكم ما إذا كانت ستقبل طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لإلقاء خطاب افتراضي داخل البرلمان الياباني حول آخر المستجدات في الأزمة التي تمر بها بلاده حاليا، في الوقت الذي يسعى فيه لحشد الدعم الدولي اللازم للدفاع عن الأزمة الأوكرانية.

وقال نواب برلمانيون اليوم الأربعاء - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عبر موقعها الرسمي - إن طوكيو مهتمة بقبول الطلب لكنها تبحث ما إذا كان مثل هذا الخطاب ممكنا من الناحية اللوجستية داخل البرلمان.

وأوضح الحزب الليبرالي الديمقراطي، بقيادة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، للأحزاب السياسية الأخرى فكرة الرئيس الأوكراني، الذي ألقى خطابا مؤثرا أمام مجلس العموم البريطاني في 8 مارس الجاري عبر تقنية الفيديو كونفرانس وتعهد بالقتال حتى النهاية ضد روسيا.

وأضاف مشرع بارز من الحزب الياباني الحاكم الرئيسي للصحفيين "من الأفضل تنفيذ ذلك في وقت مبكر"، فيما أفاد مشرعون بأن السفارة الأوكرانية في طوكيو استطلعت رأي وزارة الخارجية بشأن احتمالية أن يخاطب زيلينسكي البرلمان الياباني.

وقد ألقى زيلينسكي بالفعل خطابات أمام البرلمان الأوروبي والبرلمان الكندي، ومن المقرر أن يلقي خطابا آخر أمام الكونجرس الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.