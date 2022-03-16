 القباج: الانتهاء من إعادة إعمار 67 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة حياة كريمة - بوابة الشروق
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القباج: الانتهاء من إعادة إعمار 67 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة حياة كريمة

نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي
أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 16 مارس 2022 - 10:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 مارس 2022 - 10:55 م

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الجمعيات الأهلية شريك أساسي مع الوزارة في تنفيذ البرامج القومية كافة، مشيرة إلى تجربة «سكن كريم» تحت مظلة البرنامج الرئاسي «حياة كريمة».

وأضافت القباج، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم حصر المباني المتهالكة تمامًا في الريف المصري، وفق معايير هندسية واجتماعية واقتصادية، منوهة بأنه تم التعاون مع التنمية المحلية ومؤسسة «حياة كريمة» لإعادة بناء 123 ألف منزل كمرحلة أولى.

ولفتت إلى تقاسم هذه الوحدات مع جهازي تنمية وتطوير المشروعات الإسكان والتعمير، قائلا: «إحنا علينا 58 ألف وحدة، وهم باقي الـ123 ألف».

وأوضحت أن الوزارة تتعاون مع الجمعيات الأهلية التي تساعد الدولة في هدم وإعادة إعمار هذه المنازل، وفق مواصفات وأسعار محددة ليكون لجميع المساكن شكل واحد، مضيفة أنه تم الانتهاء من إعادة إعمار 67 ألف وحدة ضمن مبادرة «حياة كريمة».
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