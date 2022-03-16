الحكومة الموريتانية تؤكد السعي للقضاء على كافة أشكال التمييز

أكدت الحكومة الموريتانية سعيها إلى القضاء على كافة أشكال التمييز من خلال خطة عمل تهدف إلى القضاء على كل أشكال التمييز الاجتماعي والثقافي وتغيير الآليات الفكرية.

وذكرت الحكومة في بيان صدر مساء اليوم /الثلاثاء/ أن الحكومة صادقت على بيان يهدف إلى وضع خطة عمل لتفعيل خطابي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الاستقلال الوطني و"مهرجان وادان" لتعزيز اللحمة الاجتماعية والمواطنة.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد دعا في الخطابين إلى الوقوف في وجه ما سماه «النفس القبلي المتصاعد» في البلاد هذه الأيام، والذي اعتبر أنه ينافي منطق الدولة الحديثة.

من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، بحث وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني أدي ولد الزين مساء اليوم مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى موريتانيا سينثيا كيرشت سبل دعم واشنطن لبلاده في حماية ثروتها السمكية.

وذكرت وزارة الصيد الموريتانية أن المباحثات تناولت التعاون وسبل تعزيزه وتطويره خاصة في مجال الصيد والاقتصاد البحري وتحديدا في مجال الرقابة البحرية ومساعدة موريتانيا في مجال حماية ثروتها السمكية.

وفي الشأن الرياضي، يواجه المنتخب الموريتاني للشباب نظيره الجزائري في مبارتين وديتين يتم إقامتهما في نواكشوط يومي 24 و27 مارس الجاري.