قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده «لن ترضخ أو تركع»، معقبًا: «يحاولون إقناعنا أننا سنعيش منحني الرأس دون آفاق، هكذا تعيش العديد من الدول للأسف، لكن روسيا لن تكون أبدا في هذا الوضع الضعيف البائس».

وأضاف في كلمة له، مساء الأربعاء: «نواصل كفاحنا من أجل سيادتنا ومصالحنا، ونكافح لكي نكون ونبقى روسيا من خلال شجاعة ضباطنا وجنودنا»، قائلًا إن «الأحداث الأخيرة تسلط الضوء على هيمنة الدول الغربية في السياسة والاقتصاد».

وأشار إلى أن الغرب يحاولون فرض النموذج الاقتصادي على الدول، لافتًا إلى أن «تلك المنظومات لا تصب في صالح ملايين المواطنين، الذين يشكلون نصف العالم».

وذكر أن «الشركات الاستثمارية الروسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعرضت لمشكلات بسبب العقوبات الغربية، وكذلك المنظومة المصرفية»، مؤكدًا أن المنظومة صمدت أمام العقوبات ومستمرة في تقديم القروض للمواطنين.

ولفت إلى أن العقوبات أدت إلى زعزعة الوضع التجاري، مشيدًا بجهود الشركات والتجار الروس، التي حالت دون وجود عجز في البضائع، وهو ما يمهد الطريق لجعل اقتصاد روسيا أقوى.

وتابع: «العقوبات تستهدف زعزعة اقتصادنا لكنهم لم ينجحوا في الأمر، ونتكيف مع الوضع الحالي ونعزز سيادتنا العلمية والتقنية، وندعم القطاع الزراعي والصناعي والثقافي والسكني، ونتجه إلى الأسواق الدولية النامية، لأن الضغوط قد تؤدي إلى تضخم كبير، ويجب وضع آليات جديدة لدعم المواطنين».