الحرب في أوكرانيا تلقي بظلالها على صناعة المطاط الألمانية

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حذرت صناعة المطاط الألمانية من قيود الإنتاج بسبب نقص إمدادات مادة "أسود الكربون" من روسيا.

كما يشعر مصنعو منتجات المطاط، بما في ذلك الإطارات والخراطيم والأختام ، بآثار الصراع الأوكراني على نطاق واسع ، حسبما أعلنت الرابطة الألمانية لصناعة المطاط في فرانكفورت الثلاثاء. وأضافت أن موردي السيارات تأثروا بشكل خاص.

وقال الرئيس التنفيذي للرابطة الألمانية لصناعة المطاط، بوريس إنجلهارت: "أسود الكربون هو مادة لا غنى عنها لإنتاجنا وحتى الآن أكثر من ثلثها يأتي من روسيا... الإمدادات الروسية تتعذر والقدرات الأوروبية ليست كافية لتغطية الطلب".

ويستخدم أسود الكربون كحشو، على سبيل المثال في إنتاج الإطارات.