بإعلان استقلال مصر في 15 مارس 1922 دخلت البلاد مرحلة سياسية جديدة، ظهرت أول ملامحها باتخاذ السلطان فؤاد لقب "صاحب الجلالة ملك مصر" "ليكون لبلادنا ما يتفق مع استقلالنا من مظاهر الشخصية الدولية وأسباب العزة القومية" بحسب نص الكتاب المرسل من القصر إلى وزارة عبد الخالق ثروت الذي عهد إليه بتأليف الحكومة في الأول من مارس 1922 بمقتضى تصريح 28 فبراير من نفس العام.

ابتهج القصر ومعه الحكومة بالاستقلال، ولهذه المناسبة أطلق 100 دانة مدفع في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والخرطوم وسواكن، واعتبر يوم 15 مارس عيداً وطنيا، وإجازة رسمية للمصالح الحكومية، لكن الشعب لم يكن مبتهجًا بالاستقلال ولم يشارك الحكومة مراسم الاحتفال، لأنه لم يلمس مظاهر الاستقلال، إذ ظل الاحتلال البريطاني قائم، والأحكام العرفية مبسوطة، بحسب تعبير المؤرخ عبد الرحمن الرافعي في كتابه " في أعقاب ثورة 1919".

إبطال عادات بريطانية.. وتغيير نظام وراثة العرش

وفضلاً عن إعلان الاستقلال، عاد منصب وزير الخارجية إلى الحكومة المصرية بعد أن ألغي في عهد الحماية البريطانية، واستطاع ثروت باشا إبطال من إبطال عادة كانت جارية في عهد الحماية، وهي تعطيل المصالح الحكومية في ذكرى جلوس الملك على العرش وعيد ميلاده، فأبطل تلك العادة، وألغي منصب مستشار وزير الداخلية للأجانب البريطانيين، وعينت الحكومة وكلاء مصريين في شتى الوزارات والمصالح الحكومية، وموظفين مصريين بدلًا من الموظفين الأجانب.

وأنشأت مصر المجلس الاقتصادي للعناية بأمور مصر الاقتصادية، كما غيّر الملك فؤاد نظام وراثة العرش وجعل نظام وراثة العرش في أسرة محمد علي بدلاً من النظام الذي فرضته بريطانيا في عهد الحماية بجعل ولاية العهد للأمير فاروق ونسله من الذكور كأولياء عهد للسلطنة.

ويقول الرافعي " إن التدخل الإنجليزي هو من أخص مظاهر الحماية، وأن هذا الوضع كان شاذاً، وأزال الملك بعض من هذا الشذوذ بعد سنتين من وقوعه".

وضع الدستور

في 3 أبريل 1922 شكل عبد الخالق ثروت لجنة لوضع الدستور، عهدت برئاستها إلى حسين رشدي باشا، وسميت بلجنة الثلاثين، لأنها تكونت من 30 عضوًا. أتمت اللجنة مهمتها ووضعت الدستور، وهو بحسب تعبير الرافعي " في مجموعة من خير الدساتير وقد وضع على أحدث المبادئ العصرية".

وكان منتظراً أن يصدر بالدستور مرسوم ملكي إلا أن استقالة وزارة ثروت باشا حال دون صدوره.

استقالة ثروت بمكيدة من الملك

تعرضت وزارة عبد الخالق ثروت لعقبات عديدة، أهمها حوادث الاغتيالات التي طالت أجانب وبريطانيين في مصر، ولأكثر من مرة تعرضت الوزارة لإنذارات من الحكومة البريطانية بسبب استمرار الاغتيالات، ومطالبات بوضع حد لوقف نزيف الدماء الأوروبي على أرض مصر، وكانت الوزارة ترد بأنها توفر أقصى درجات الحماية، وستضاعف من جهدها وقبضتها لملاحقة القائمين على عمليات الاغتيال.

تحت الضغوط البريطانية، اتخذت وزارة ثروت إجراءات تعسفية وصادرت الحرية، ومنعت الاجتماعات السياسية المخالفة لها وعطلت بعض الصحف كالأهرام والأهالي والأمة واعتقال أعضاء من الوفد ومحاكمتهم، وهو بغضها إلى الرأي العام في مصر.

في هذه الظروف كان الملك فؤاد يتربص بحكومة عبد الخالق ثروت، فلم يكن يميل إلى بقائه في الحكم، لأن ثروت بحسب الرافعي كان يميل إلى صدور الدستور، بينما يريد الملك تعطيل صدوره لأنه كان يحد من سلطاته ويجعل الحكم مرجعه إلى الشعب وهذا ما لم يكن بيتغيه الملك.

فضلاً عن ذلك كانت شخصية ثروت لا تخضع لكل ما يطلبه الملك، كما أنه ليس الطراز الذي يرتضيه فؤاد، إذ كان الملك يريد وزراء يعتبرهم موظفين في بلاطه.

فدبر القصر شائعة للإطاحة بثروت. بنيت الشائعة باتفاق بين القصر وسعيد باشا، مفادها أن ثروت باشا على صلة بالخديو عباس حلمي الثاني، وكانت هذه الشائعة التي كان يعلمها الملك سلفاً ذريعة لتسويغ غضبه على ثروت باشا.

كان عباس حلمي الثاني هو الخديو الذي عزلته الحكومة البريطانية عندما تم فرض الحماية على مصر، وكان دائماً ينظر إليه على أساس أنه رمز لسيادة مصر ونهاية الحكم الإنجليزي، وأن خلعه تم دون موافقته أو موافقة السلطان العثماني، لذلك كان المصريون يهتفون باسمه في مظاهراتهم ضد الاستعمار لفترة طويلةً من 1914 إلى 1931 بهتاف «الله حي.. عباس جاي»

كان ذلك يمثل تهديدًأ للملك فؤاد، فوجد القصر أن هذه حيلة يرمي بها الذين لا يرتضيهم الملك ومن ثم الإطاحة بهم. واستُهدف ثروت بهذه الشائعة، مع علم الملك "أنها مكذوبة"، وفقاً للرافعي. وأمام غضب الملك والمظاهرات "المدبرة" التي تنادي بسقوط ثروت، قرر الباشا استقالته حتى لا يستهدف لمثل هذه المكيدة.

وكان من نتائج سقوط وزارة ثروت أن خلفتها وزارة محمد توفيق نسيم التي "لم تكن تعطف على الدستور، ولا تبغى أن يرى ضوء النهار، وانتهزت السياسة البريطانية هذه الفرصة لتطلب حذف نصوص السودان من الدستور، إذ وجدت من التلكؤ في إصداره فرصة انتهزتها لتطل على نصوصه وتحذف منها ما شاءت لها أغراضها، وقد أجابها نسيم إلى طلبها"، بحسب الرافعي.