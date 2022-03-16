أتلتيكو مدريد: سيميوني سيستمر معنا لفترة طويلة

أكد إنريكي سيريزو، الذي احتفل أمس الثلاثاء باستكمال ألف مباراة كرئيس لنادي أتلتيكو مدريد، في اللقاء الذي حسم تأهل الفريق لربع نهائي التشامبيونزليج على حساب مانشستر يونايتد، أن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني سيستمر على رأس الإدارة الفنية للروخيبلانكوس لفترة طويلة.

وعقب انتهاء مباراة إياب دور الـ16 بفوز الأتلتي بهدف دون رد على أرض مانشستر يونايتد، بعد التعادل (1-1) في مباراة الذهاب على ملعب واندا ميتروبوليتانو، أبدى سيريزو اقتناعه بأن الفريق المدريدي سيصل إلى مرحلة متقدمة في هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا.

وقال سيريزو في تصريحات لـ(موفيستار): "كانت لحظة جيدة في مكان رائع للاحتفال بألف مباراة رسمية مع أتلتيكو مدريد كرئيس للنادي. إنني سعيد وممتن. أشكر كل مشجعي الأتلتي الذين جعلونا نصل إلى هنا".

وأردف: "أتمنى أن نصل إلى مرحلة متقدمة جدا في هذه النسخة من التشامبيونزليج. يجب أن نشكر الـ3500 شخصا الذين حضروا المباراة، إنهم أشخاص رائعين يستحقون هذا الانتصار وأن يتأهل الفريق لربع النهائي".