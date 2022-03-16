محافظ بورسعيد يتفقد معرض برنامج إحلال سيارات الركاب

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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير العمل في إقامة المعرض الخاص ببرنامج إحلال سيارات الركاب النقل بين المحافظات وسيارات السرفيس.

جاء ذلك بمجمع مواقف السيارات الجديد بنطاق حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، رافقه خلالها اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، أن مبادرة إحلال سيارات الركاب، تأتي ضمن مبادرات البنك الزراعي المصري للتيسير على المواطنين وأصحاب السيارات، والتي تأتى ضمن عدد من القرارات التي تقدم التسهيلات للمزارعين وسيارات ركاب المحافظات من أبناء بورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد ببدء استقبال طلبات إحلال السيارات.