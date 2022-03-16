موسكو: اليونيسكو تتجاهل اضطهاد الناطقين بالروسية في أوكرانيا

اعتبر مندوب روسيا لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) ألكسندر كوزنتسوف أن المنظمة تتجاهل اضطهاد الناطقين بالروسية في أوكرانيا.

وقال كوزنتسوف - في الجلسة الاستثنائية السابعة للجنة المجلس التنفيذي لليونسكو حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم /الثلاثاء/- أن التهديد للمدنيين والبنية التحتية لأوكرانيا وبينها المتعلقة باليونسكو لا يأتي من الجيش الروسي الذي يضرب أهدافا عسكرية فقط بأسلحة دقيقة، بل من نظام كييف و"الكتائب القومية" الذين أطلقوا العنان للإرهاب ضد مواطنيهم.

وأشار إلى أن عصابات مسلحة وعصابات سرقة تنتشر في مدن أوكرانيا، فيما لم يتم ذكر أي من هذه الحقائق في بيانات اليونيسكو حول أوكرانيا.

وتابع: "لسوء الحظ، اختارت الأمانة العامة لليونسكو تجاهل الأمر وهذا ليس مفاجئا، حيث فشلت في ملاحظة اضطهاد اللغة والثقافة الروسيين في أوكرانيا منذ 8 سنوات".