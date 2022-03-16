الرئيس الأوكراني: نكثف عملنا لمحاسبة المحتلين الروس ومحاكمتهم دوليا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن «بلاده تكثف العمل لمحاسبة المحتلين الروس»، مشددًا على أهمية محاكمتهم دوليًا على كل ما فعلوه ضد أوكرانيا وضد الشعب الأوكراني».

وشدد في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء، على أهمية محاسبة روسيا على كل عمل إرهابي لها على أراضي أوكرانيا، لافتًا إلى أن «العالم بدأ إدراك استحالة استعادة العدالة في أوكرانيا دون الاعتراف بروسيا دولة إرهابية».

ويجتمع اليوم الأربعاء، وزراء دفاع حلف الناتو، لبحث خطط لإرسال جنود لشرق أوروبا، بقيادة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وفرّ نحو 3 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفقا لأرقام نشرتها المنظمة الدولية للهجرة، أمس الثلاثاء، أشارت إلى أن نصف هؤلاء اللاجئين هم أطفال مع أهلهم أو بدون مرافق.

وقررت روسيا، أمس الثلاثاء، مغادرة مجلس أوروبا، متهمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بجعله أداة في خدمة «توسعهما العسكري والسياسي والاقتصادي شرقا»، في اليوم العشرين لبدء غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن تقديم مساعدات جديدة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا؛ لدعمها في مواجهة القوات الروسية التي تشدد حصارها، على الرغم من محادثات جديدة بين كييف وموسكو وصفها الرئيس الأوكراني بأنها «أكثر واقعية».

وسيعلن الرئيس جو بايدن، عن تقديم المساعدات الجديدة، بعد خطاب عبر الفيديو لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمام الكونجرس الأمريكي.