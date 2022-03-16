طرد روسيا من مجلس أوروبا بسبب غزوها أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مجلس أوروبا طرد روسيا بأثر فوري بعد 26 عاما من عضويتها في المجلس، بسبب غزوها لجارتها أوكرانيا.

واتخذت لجنة وزراء مجلس أوروبا القرار في جلسة خاصة، حسبما أعلن المجلس الحقوقي في مدينة ستراسبورج الروسية اليوم الأربعاء.

كانت روسيا قد أعلنت بالفعل، في اليوم السابق، انسحابها من مجلس أوروبا بعدما اتخذ خطوات لاستبعادها.

وصوتت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على طرد روسيا بعد جلسة طارئة في ستراسبورج مساء أمس الثلاثاء.

كانت روسيا انضمت إلى مجلس أوروبا في 28 فبراير 1996.

وتلقى الأمين العام للمجلس إخطارا رسميا من روسيا بانسحابها ،بالإضافة إلى معلومات من موسكو أمس بشأن اعتزامها الانسحاب من المعاهدة الأوروبية بشأن حقوق الإنسان.

ويرصد مجلس أوروبا المؤلف من 46 عضوا، ومقره في مدينة ستراسبورج الفرنسية، حقوق الإنسان وسيادة القانون. وهو ليس جزءا من الاتحاد الأوروبي