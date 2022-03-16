تشافي: اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل هدف برشلونة الأساسي

أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أنه سيوجه تركيزه للفوز ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما وصف مواجهة إياب دور الستة عشر من الدوري الأوروبي أمام جالطة سراي التركي بالنهائي.

وخيم التعادل السلبي على مواجهة الفريقين ذهابا، ليتأجل حسم هوية الفائز بالمباراة إلى المواجهة التي تحتضنها مدينة اسطنبول التركية.

ويرى تشافي، المدير الفني لبرشلونة، أن البطولة ستكون بمثابة فرصة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، رغم أن فريقه من المرشحين للصعود إلى المسابقة من خلال إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى، مع احتلال الفريق الكتالوني المركز الثالث حاليا.

وقال تشافي في حديث مع الصحفيين قبل المواجهة المرتقبة: "بالنسبة لنا الهدف الأساسي هو التواجد في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "نحن الآن في الدوري الأوروبي، وهي البطولة التي إذا توجنا بها ستمنحنا فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا، نحن متحمسون للغاية، حتى وأن كانت تلك بطولة الدوري الأوروبي، نحن نتطلع للفوز بها".

وتابع تشافي: "بالنسبة لنا مواجهة جالطة سراي هي النهائي، إما الفوز أو الخسارة، الجزء الأول من مباراة الذهاب لم يكن جيدا، لم نظهر قوتنا الحقيقية".

وأوضح: "يجب أن نتخذ من مباراة أوساسونا (التي فاز بها برشلونة بنتيجة 4 / صفر) مثلا، حيث قدمنا أداء قويا وكنا أكثر نشاطا وحيوية وتمكنا من التقدم ".

وقال تشافي: "هذا نهائي في ملعب مليء بالجماهير ،التي ستصيح وتشجع فريقها، سنحاول تكرار ما فعلناه في نابولي".

ويواجه برشلونة اسبوعا حاسما، مع مواجهة جالطة سراي خارج ملعبه، ثم مواجهة ريال مدريد في "الكلاسيكو" بالدوري الإسباني، لكن تشافي يرى أنه قادر على التعامل بهدوء مع ضغط المباريات الهامة.

واختتم تشافي حديثه قائلا: "أتعامل مع الضغط بشكل عادي وطبيعي، أحب ذلك، ولدي قدر عال من التنافسية، أتحلى بعقلية الفوز ونريد تجربة تلك المواقف".