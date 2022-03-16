سفير الاتحاد الأوروبي لدى تركيا: يجب على أنقرة عدم تبني دعاية بوتين

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى تركيا نيكولاوس ماير لاندروت، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه يجب على أنقرة أن تكون حريصة على عدم تبني دعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف الدبلوماسي أن البلاد تقوم حاليا "بعمل توازن". كما توقع أن تقيد تركيا "قنوات الدعاية الروسية". وأشار إلى محطة "آر تي" التلفزيونية في هذا السياق.

وأعرب السفير الأوروبي عن أمله في ألا تقوض تركيا العقوبات التي فرضتها أوروبا على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قبل بضعة أيام، إن بلاده تبقي مجالها الجوي مفتوحا أمام الرحلات الجوية الروسية حتى يتمكن الروس من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى من السفر. وتم إغلاق المجال الجوي للاتحاد الأوروبي أمام الطائرات الروسية منذ 27 فبراير.

وترفض الحكومة التركية حتى الآن العقوبات التي تستهدف روسيا.