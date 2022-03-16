النمسا تسلم 170 طن مساعدات الى أوكرانيا ودول الجوار خلال الأسبوعين الماضيين

أكد جيرهارد كارنر وزير داخلية النمسا اليوم أن بلاده سلمت أوكرانيا والدول المجاورة 170 طنًا من المساعدات في الأسبوعين الماضيين، مشيرا إلى أنه جار الإعداد لإرسال أكثر من 600 جهاز طبي وحوالي 40 ألف صندوق من الأدوية إلى أوكرانيا فى الأيام المقبلة .

وقال الوزير فى تصريحات له اليوم الثلاثاء أن نقل المساعدات يتم من خلال أساليب تعتمد على السرعة والكفاءة موجها الشكر الى المنظمات الإنسانية والتطوعية على دعمها للحكومة في تنظيم وتنفيذ عمليات النقل.

ومن جانبها .. قالت وزيرة العدل النمساوية ألما زاديتش فى تصريحات لها اليوم أنه بالنظر إلى الوضع الإنساني الكارثي في أوكرانيا فإن أي مساعدة يمكن تقديمها لها أهميتها.

يشار الى أن الحكومة النمساوية افتتحت مركز مساعدات في فيينا للاوكرانيين النازحين الى النمسا كما وافقت على منحهم الحق فى دخول سوق العمل دون قيود اضافة الى خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية الاخرى .