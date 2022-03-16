 بوتين: نستهدف تحقيق كل أهداف عمليتنا العسكرية في أوكرانيا.. ونتخذ كل الطرق لحماية المدنيين - بوابة الشروق
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بوتين: نستهدف تحقيق كل أهداف عمليتنا العسكرية في أوكرانيا.. ونتخذ كل الطرق لحماية المدنيين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 16 مارس 2022 - 4:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 مارس 2022 - 4:11 م

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن التقدم العسكري لحلف الناتو وصل إلى حدود موسكو، ذاكرا أن الأمر لم يضع أمام موسكو سوى خيار تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف في كلمة له، مساء الأربعاء، أن «كل الأهداف الخاصة بالعملية العسكرية سيتم تحقيقها دون شك»، متابعًا: «سنحمي أمن روسيا وشعبها، ولن نسمح بتحول أوكرانيا لجبهة حرب ضدنا، هناك مسائل أساسية بالنسبة لنا وتشمل نزع السلاح واجتزاز النازية».

وأوضح أنه سيتابع المفاوضات مع الجانب الأوكراني، ويتخذ كل الطرق لحماية الأرواح المدنية، قائلًا إن هدف الدول الغربية مرتبط بتحول كييف إلى دولة معادية لروسيا، من خلال العمليات الإجرامية التي يقومون بها.

ولفت إلى أن روسيا تفتح الممرات وتوصل المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، مضيفًا: «الدول الغربية تدعم أوكرانيا من خلال المعلومات الاستخباراتية والمرتزقة، والأمر يرتد بشكل سلبي على الدول الغربية، من خلال ارتفاع أسعار مصادر الطاقة والغاز وفقدان فرص العمل».

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