 شيكابالا يواصل تدريبات التأهيلية في الزمالك - بوابة الشروق
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شيكابالا يواصل تدريبات التأهيلية في الزمالك

أمير نبيل
نشر في: الأربعاء 16 مارس 2022 - 7:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 مارس 2022 - 7:44 م

واصل محمود عبد الرازق " شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء بترو أتلتيكو المقبل.

ويعاني "شيكابالا" من إصابة عبارة عن شد في عضلة السمانة، تسببت في غيابه عن التدريبات الجماعية في الفترة الأخيرة.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة بترو أتلتيكو المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الفريق إلى أنجولا غدا الخميس، استعدادا لمباراة بترو أتلتيكو المقرر لها باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.


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