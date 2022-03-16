ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر، الساحل الشمالي الشرقي لليابان، اليوم الأربعاء، وأُطلق تحذير من حدوث موجات (تسونامي)، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، نقلًا عن إذاعة «NHK» اليابانية، دون التطرق إلى أي تفاصيل أخرى.