الأكثر قراءة
صور.. الزمالك يزيل لافتة نادي القرن الحقيقي لتجنب عقوبة الـ50 مليون
كلوب: إصابة صلاح صعبة.. لكننا سعداء للغاية
مصدر يكشف لـ الشروق ملامح قائمة منتخب مصر لمباراتي السنغال
تعرف على إجراءات وشروط حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟
نعم
لا
محايد
النتـائـج
تصويت
ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر، الساحل الشمالي الشرقي لليابان، اليوم الأربعاء، وأُطلق تحذير من حدوث موجات (تسونامي)، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، نقلًا عن إذاعة «NHK» اليابانية، دون التطرق إلى أي تفاصيل أخرى.