مصادر: طالبان تعتزم إغلاق بعثات أفغانستان الدبلوماسية في الولايات المتحدة

أفادت مصادر دبلوماسية بأن حكام حركة طالبان في أفغانستان بصدد إغلاق البعثات الدبلوماسية للبلاد في الولايات المتحدة بعد سبعة أشهر من توليهم السلطة في كابول.

وقال دبلوماسي أفغاني طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في واشنطن إنه من المقرر أن توقف السفارة الأفغانية في واشنطن والقنصليتان في نيويورك ولوس أنجلوس عملهما اليوم الأربعاء.

ووصف الدبلوماسي "نقص الموارد" بأنه أحد أسباب الإغلاق، لكنه لم يتطرق إلى التفاصيل.

وتم تعيين الدبلوماسيين العاملين في الولايات المتحدة حتى الآن من قبل الحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة في كابول والتي أطاحت بها حركة طالبان في آب/أغسطس الماضي. ولم يتقاضوا رواتبهم منذ شهور.

وقال الدبلوماسي الأفغاني إن جهودا بذلت من أجل مواصلة العمليات حتى النهاية.

وكانت آخر مرة نُشرت فيها رسالة على حساب سفارة واشنطن على تويتر هي في 30 كانون الأول/ديسمبر.

وبعد إغلاق البعثات، سيكون أمام الدبلوماسيين الأفغان 30 يوما للتقدم بطلب للحصول على إقامة أخرى في الولايات المتحدة قبل ترحيلهم، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة الماضي، نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية الأمريكية.

لكن لن يتم إعادتهم إلى أفغانستان، على الرغم من أنه ليس من الواضح إلى أين سيذهب الدبلوماسيون بخلاف ذلك.