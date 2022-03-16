ارتفاع أسعار الجملة في أمريكا بأكثر من التوقعات

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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في الولايات المتحدة بأقل قليلا من التوقعات خلال شباط/فبراير الماضي.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار الجملة، للطلب النهائي ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر0%، بعد ارتفاعه خلال كانون الثاني/يناير الماضي بنسبة 2ر1%. كان المحللون يتوقعون ارتفاع أسعار الجملة خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر0% ، بعد ارتفاعه بنسبة 1% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

ومع استبعاد أسعار الغذاء والطاقة والخدمات التجارية، ارتفع مؤشر أسعار الجملة الأساسي بنسبة 2ر0% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 8ر0% خلال كانون الثاني/يناير الماضي.