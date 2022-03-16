 هجوم إلكتروني على كاتدرائية يقض مضاجع سكان فيينا - بوابة الشروق
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هجوم إلكتروني على كاتدرائية يقض مضاجع سكان فيينا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 مارس 2022 - 9:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 مارس 2022 - 9:57 م

استيقط سكان وسط مدينة فيينا من نومهم ليلة الثلاثاء/الأربعاء، على دقات جرسي كاتدرائية القديس ستيفن بسبب هجوم الكتروني على الكاتدرائية.

وقال القس بالكاتدرائية توني فابر إن منفذ الهجوم الإلكترني استغل رابط إنترنت بين الكاتدرائية القوطية وشركة أجراس مساء الثلاثاء لكي يجعل الجرسين في برجي الكاتدرائية بفيينا يدقان.

واستمر الهجوم نحو 20 دقيقة حتى تمكن فابر من التدخل بجهاز الكمبيوتر الخاص به لإعادة الهدوء لفترة الليل.

وقال متحدث باسم أبرشية فيينا "نعتذر لأي شخص استيقظ بسبب هذا. لم يتم تحديد أي شيء بعد عن خلفية هذا الهجوم الإلكتروني.


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