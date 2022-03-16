عرض الفيلم البريطاني «أظلم ساعة» بمكتبة البحر الأعظم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال الإدارة العامة للثقافة السينمائية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، ورشة لفنون السينما بمكتبة البحر الاعظم وذلك ضمن برنامج الورش السينمائية لليوم الواحد الذى تنفذها إدارة الدراسات السينمائية.

وأقيم عرض لفيلم الدراما البريطاني "darkest hour"، وتحدثت الكاتبة "shay zak" عن أهم ما يميز الفيلم والجوائز التى حصل عليها، بالإضافة لعناصر الفيلم سواء الصراع والحبكة والقصة التى تتناول فترة زمنية عصيبة مر بها العالم أثناء نزوح قوات هتلر والنازيين لإحتلال أوروبا، والصراع الذى عاشه وينستون تشرشل رئيس وزراء انجلترا آنذاك بشأن اتخاذ قرار استكمال الحرب العالمية الثانية أو الانسحاب، والذى تعد من الساعات الحالكه فى العالم أجمع والتى برزت استراتيجية إنجلترا فى موقعة Dunkirk، والتي أنتجت بذات الاسم فيلم آخر فى نفس عام إنتاج فيلم darkest hour ولكنه يتناول المعركة ذاتها بينما تناول فيلم darkest hour ساعة اتخاذ قرار استكمال الحرب ضد هتلر بناء على رغبة الشعب.

وأعقب الورشة عرض الفيلم، من إخراج جو رايت، تأليف أنتونى ماكارتن وبطولة غارى أولد مان، والذى تدور أحداثه فى عام ١٩٤٠ خلال الحرب العالمية الثانية وياتى موضحا لشخصيه رئيس الوزراء فى عدة مواقف وليس فقط عرض لعدة أحداث داخل حقبة زمنيه محددة