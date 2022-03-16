التعليم: فتح باب المشاركة فى أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمى

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب الترشح للمشاركة في أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمى تحت عنوان " Food Security " ،

والذى سيتم عقده في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من ٢٠٢٢/٥/١٩ إلى ٢٠٢٢/٥/٢١.

وجاءت تلك المسابقة بهدف الارتقاء بمهارات اللغة الإنجليزية، وأساليب البحث العلمى الحديثة لدى الطلبة من خلال تدريبهم على العمل الجماعي؛ من أجل الإعداد السليم لجيل الشباب وتحسين نوعية التعليم الموجه لهم وانخراطهم في المجتمع المحلي والعالمي، والبحث عن القواسم المشتركة التي تجمع بين الثقافات المختلفة من خلال الأنشطة التعليمية التفاعلية العالمية، وقد نافس في هذه الأولمبياد أكثر من ١٥٠٠ طالب وطالبة من دول الشرق الأوسط والعالم.

كما أوضحت الوزارة شروط المشاركة فى تلك المسابقة حيث إنها تنقسم إلى أولمبياد اللغة الإنجليزية فئة الكبار من سن (١٢ إلى ١٧) سنة، والتى يجب أن يتكون فيها أعضاء الفريق الواحد من ٥ إلى ٧ أعضاء إلى جانب مدرب أو أثنين بالفريق، حيث تتكون المسابقة من خمسة محاور رئيسية هي: ( اختبار اللغة الإنجليزية، المشروع، العمل الجماعي، خدمة المجتمع، العمل المسرحى).

أما القسم الأخر أولمبياد اللغة الإنجليزية فئة الصغار من سن (٦ إلى ١٠) سنوات ، والتى يجب أن يتكون فيها الفريق من (٣ إلى ٥) أعضاء فى الفريق الواحد بالإضافة إلى (1) مدرب لكل فريق، وتتكون المسابقة من ثلاثة محاور رئيسية هي: ( المشروع، خدمة المجتمع، العمل الفنى).

كما أن من الشروط أن ينتمي جميع أعضاء الفريق إلى مؤسسة تعليمية واحدة ويحق للمؤسسة الاشتراك بثلاثة فرق كحد أقصى، وأن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الثانية لجميع أعضاء الفريق.

وأشارت الوزارة إلى أن أخر موعد للاشتراك في المسابقة هو 19 مارس الجاري من خلال الرابط التالي:





ولمزيد من المعلومات عن شروط المسابقة الدخول علي الموقع الإلكتروني:



