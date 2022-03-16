كلوب مطمئنا جماهير ليفربول: صلاح بخير وكل شيء على ما يرام

طمأن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، جماهير الريدز على محمد صلاح نجم الفريق الذي تغيب عن التشكيل الأساسي لليفر ضد أرسنال.

ولم يبدأ محمد صلاح نجم ليفربول، بالتشكيل الأساسي ضد أرسنال في اللقاء الذي يقام اليوم الأربعاء على ملعب الجانرز ضمن منافسات البريميرليج.

وتحدث كلوب بعدما أعلن تشكيل ليفربول الذي شهد عدم تواجد صلاح:"صلاح تمكن من الانضمام لقائمة الفريق. بالأمس أجرينا حصة تدريبية واحدة وكل شيء كان بخير، كل شيء على ما يرام".

ويجلس محمد صلاح نجم ليفربول، على مقاعد بدلاء الليفر، وبدأ في الهجوم الثلاثي لويس دياز ودييجو جوتا وساديو ماني.