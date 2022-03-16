تونس والاتحاد الأوروبي يبحثان دعم التعاون اللوجيستي

الأكثر قراءة
صور.. الزمالك يزيل لافتة نادي القرن الحقيقي لتجنب عقوبة الـ50 مليون
مصدر يكشف لـ الشروق ملامح قائمة منتخب مصر لمباراتي السنغال
تعرف على إجراءات وشروط حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال
كلوب: إصابة صلاح صعبة.. لكننا سعداء للغاية
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟
نعملامحايد
النتـائـج
تصويت
بحث وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين مع سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو "Marcus Cornaro" برامج الشراكة والتعاون مع الوزارة لدعم قطاع الأمن في عدد من المجالات خاصة الدعم اللوجيستي. جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية التونسية.