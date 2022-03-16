تونس والاتحاد الأوروبي يبحثان دعم التعاون اللوجيستي

بحث وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين مع سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو "Marcus Cornaro" برامج الشراكة والتعاون مع الوزارة لدعم قطاع الأمن في عدد من المجالات خاصة الدعم اللوجيستي.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية التونسية.