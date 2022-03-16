البيت الأبيض: بايدن يعلن اليوم عن مساعدة أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار

أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن اليوم الأربعاء، عن تقديم مساعدة أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار.

وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - إن " الإعلان المقرر اليوم يرفع إجمالي المساعدات، التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي فقط إلى مليار دولار"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تبقى إلى حد بعيد أكبر مانح منفرد للمساعدات الأمنية إلى أوكرانيا.

وكان بايدن قد أمر يوم السبت الماضي بمنح معدات عسكرية إضافية للجيش الأوكراني بقيمة 200 مليون دولار.