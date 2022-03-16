نظم أهل النقب في مدينة رهط بجنوب إسرائيل، اليوم الأربعاء، إضرابًا؛ احتجاجًا على استشهاد المواطن سند سالم الهربد (27 عامًا)، برصاص أفراد وحدة "المستعربين" في الشرطة الإسرائيلية.

وأعلنت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب - في بيان صحفي - عن دعمها لقرارات بلدية رهط ، مطالبة بإجراء تحقيق في جريمة الإعدام الميداني للهربد، ومحاكمة القتلة من عناصر وحدة "المستعربين".

يُشار إلى أنه تم اغتيال الهربد، وهو أب لثلاثة أطفال ليس لديه أي سوابق جنائية، بدم بارد برصاص وحدة المستعربين التي دخلت مدينة رهط في سيارة جيب بدون أي إشارة لكونها سيارة شرطة، ومنعت وحدة المستعربين سيارة الإسعاف من تقديم المُساعدة الطبية، وتركته ينزف حتى الموت.