مجلة أمريكية: 28 شركة أمريكية مازالت تعمل في روسيا رغم العقوبات

رغم انسحاب كبرى الشركات الأوروبية والأمريكية من السوق الروسي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات المفروضة ضدها من دول الغرب، إلا أن هناك 28 شركة أمريكية كبيرة مازالت تعمل في روسيا.



وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية في تقرير على موقعها الإلكتروني، أنها جمعت قائمة تحمل كل الشركات الأمريكية الكبيرة التي مازالت متواجدة في السوق الروسي رغم عقوبات واشنطن ضد موسكو، لافتة إلى أنه خلال الأسابيع الماضية أعلنت 380 شركة أمريكية انسحابها من روسيا بهدف الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأشارت المجلة إلى أن الصناعة التي مازالت العديد من شركاتها تعمل في روسيا حتى اليوم الثلاثاء، هي صناعة الأغذية، موضحة أن الشركات الأم لبعض العلامات التجارية الكبيرة مثل "سينابون" و"أوريو" و"ساب واي" لم تنسحب بعد.



وأضافت المجلة أن شركة "فوكاس براندز" التابعة لمجموعة "رورك كابيتال" المالكة لعلامات مثل "سينابون" و"آنتي آن"، مازال لديها 4 سلاسل محلات تجارية و195 مقهى في روسيا وجميعها قيد التشغيل، كما أن مجموعة "مونديليز إنترناشيونال" المالكة لعلامة "أوريو" أعمالها مازالت مستمرة في روسيا، حيث تُجني 3.5% من إجمالي عائداتها ما يعادل مليار دولار أمريكي من السوق الروسي.



وذكرت الشركة أن سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ساب واي" تمتلك 450 فرعا في روسيا مازالوا قيد العمل، وكذلك تستمر مجموعة "جينرال ميلز" التي تنتج رقائق الذرة المُحمصة في العمل داخل روسيا.



وأضافت أن اثنين من أكبر شركات الضيافة في العالم، فنادق "حياة" وفنادق "ماريوت"، تستمران في العمل داخل روسيا، إلا أنهما أغلقتا مكاتبهما في البلاد، وتمتلك "حياة" 5 فنادق في روسيا بينما تمتلك "ماريوت" 28 فندقا.