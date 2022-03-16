رد شريف إكرامي، حارس الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، على الهجوم الذي تعرض له من قبل جماهير الأحمر، خلال مواجهته السابقة بالدوري، موضحا مدى تأثير إصابة رمضان صبحي على لحاقه بالمنتخب.

وقال إكرامي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد": «مباراة الأهلي كانت ندية، أتحدث عن ما حدث داخل الملعب ولا أشير إلى أبعاد أخرى، كنا نواجه بطل مصر وإفريقيا وكانت مباراة ندية حتى حدثت أخطاء تسببت في أهداف، ولكنها مباراة كرة قدم في النهاية لابد من فائز».

وتابع: «لا نعطي الأمور أكبر من حجمها بعد الخسارة من الأهلي، في النهاية هي مباراة بـ 3 نقاط، وبعد ذلك نبدأ تحدي جديد، لا نفرح بفوز مباراة ولا ننكسر بعد خسارة آخرى».

وعن هجوم جماهير الأهلي عليه خلال المباراة، أجاب: «الأهلي بيتي وقضيت فيه عمري كله، ولن أختصر كل هذا في غضب الجماهير، لأنهم كثيرًا ما دعموني، وعلى رأسي».

واستكمل: «منذ اليوم الأول الذي اتخذت فيه قرار الرحيل ورأيت كل المتغيرات التي حدثت في المجتمع الكروي والذي أثر على فكر الجماهير، وأنا عندي نفس التفكير، وسيظل هذا نفس رد فعلي أمام جماهير الأهلي وسيظل لهم كل الاحترام عندي».

وحول إصابة رمضان صبحي، أتم تصريحاته: "أما عن إصابة رمضان صبحي فأنا لم أر الإصابة في الملعب إلا عندما خرج، هو كان قلقًا نوعًا ما ولكن بعد الآشعة تبين أنها إصابة ليست قوية، ورب ضارة نافعة، أنا لا أعرف حجم الإصابة ولا أعرف إذا كانت ستؤثر على انضمامه للمنتخب أم لا".