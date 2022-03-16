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الاتحاد الأوروبي: أوروبا تواجه أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 16 مارس 2022 - 11:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 مارس 2022 - 11:24 ص

أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون إدارة الأزمات يانيس ليناريتش، اليوم الأربعاء، أن أوروبا تواجه أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال ليناريتش، في مقابلة خاصة مع قناة " الحرة" الأمريكية، "لدينا أكثر من 3 ملايين شخص فروا من أوكرانيا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما أن العدد قابل للزيادة.. معربا عن قلق أوروبا من الانتهاكات الإنسانية الحالية والمستقبلية المحتملة.

ودعا ليناريتش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف الحرب على أوكرانيا فورا، معربا عن قلق الاتحاد الأوروبي من استخدام أسلحة الدمار الشامل في الحرب.

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