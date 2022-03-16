رئيس أوكرانيا: غزو روسيا عمل إرهابي لم تشهده أوروبا منذ 80 عاما

قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، إن روسيا مستمرة منذ 3 أسابيع في قصف المدن الأوكرانية مثل أوديسا وخاركييف وماريوبول، مشيرًا إلى أن موسكو حولت السماء الأوكرانية إلى «مصدر موت» لآلاف الأشخاص.

وأضاف في كلمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس أمام الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء، أن «الجنود الروس أطلقوا ألف صاروخ نحو أوكرانيا وقنابل لا تحصى، واستخدموا الطائرات المسيرة لقتل الشعب»، واصفًا «غزو روسيا بأنه عمل إرهابي لم تشهده أوروبا منذ 80 عامًا».

وتساءل عما إذا كانت المطالبة بغلق المجال الجوي الأوكراني مطلبًا كبيرًا، متابعًا: «لو كان كبيرًا نوفر البديل، أنتم تعلمون المنظومات الدفاعية التي نحتاجها، ساحة المعركة تعتمد على استخدام الطائرات للدفاع عن شعبنا وحريتنا وأرضنا، وأنتم تمتلكون تلك الطائرات على الأرض ولا تحلق وتدافع عن الشعب الأوكراني».

وناشد الولايات المتحدة مساعدة أوكرانيا للدفاع عن أجوائها، معربًا عن امتنانه لدعم أمريكا الكبير لبلاده، وكل ما قدمته الحكومة والشعب من أجل كييف، بما فيها الأسلحة والذخائر والتدريب والتمويل، وفرض العقوبات الاقتصادية على موسكو.