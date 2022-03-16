الرئيس الفيتنامي يبحث مع نظيره السيراليوني سُبل تعزيز التعاون بين البلدين

بحث الرئيس الفيتنامي نجوين شوان فوك، اليوم الثلاثاء، مع نظيره السيراليوني جوليوس مادا بيو، خلال زيارة الأخيرة إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفيتنامية بأن الجانبين أعربا عن سعادتهما بالتنمية المثمرة للعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات. كما أشاد الرئيس الفيتنامي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي حققتها سيراليون ونجاحها في السيطرة على وباء "كورونا".

وأعرب فوك عن أمله في أن تحصد سيراليون المزيد من النجاحات وتصل إلى جميع أهداف خطة التنمية الوطنية متوسطة المدى للفترة 2019-2023، بحسب ما أوردته الوكالة الرسمية للدولة.

من جانبه، أعرب الرئيس السيراليوني عن إعجابه بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية التي حققتها فيتنام في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى نجاحها في مكافحة الوباء والتعافي الاقتصادي في الوقت الحاضر.