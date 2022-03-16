رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد إحدى القواعد الجوية

تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى القواعد الجوية بحضور قائد القوات الجوية الفريق محمد عباس حلمي، وعدد من قادة القوات المسلحة، في إطار المتابعة الدورية والمستمرة لكافة الوحدات من مختلف الأسلحة والتخصصات للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها الدائم لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليها.

واستمع الفريق أسامة عسكر، لشرح تفصيلي تضمن الأنشطة التدريبية التي يتم تنفيذها للوقوف على مدى جاهزية واستعداد الطيارين والأطقم الفنية والاطمئنان على مستوى التدريب والحالة الفنية والإدارية لرجال القوات الجوية، وشهد مراحل تلقين ما قبل الطيران وناقش عدد من الطيارين والأطقم الفنية في أسلوب التخطيط والتنفيذ للمهام المتعددة.

كما شاهد بيانا عمليا لتجهيز وإقلاع عدد من الطائرات المقاتلة أظهرت مدى ما يتمتع به رجال القوات الجوية من كفاءة قتالية عالية وقدرة على تنفيذ كافة المهام المكلفين بها، وقام بجولة تفقدية تضمنت المرور على اصطفاف عدد من الطائرات من مختلف الطرازات وكذا عدد من المنشآت الفنية والتخصصية لإعداد وتجهيز وصيانة الطائرات.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي لرجال القوات الجوية، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تزويد القوات الجوية بأحدث المقاتلات والطائرات متعددة المهام بالإضافة إلى أحدث أجهزة الملاحة لمواكبة التطور التكنولوجي المستمر في عالم الطيران لتظل القوات الجوية دائما الذراع القوية للقوات المسلحة ولديها القدرة على تحقيق مختلف المهام التي تسند إليها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.