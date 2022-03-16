سفير روسي: الاتحاد الأوروبي قوة عظمى من حيث ازدواجية المعايير

وصف سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، التكتل بأنه «قوة عظمى من حيث ازدواجية المعايير»، معللا ذلك بطريقة تعامل بولندا مع أزمتي اللجوء عبر حدود بيلاروس ومن أوكرانيا، وذلك حسبما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وقال تشيجوف، في حوار مع قناة «روسيا-24» التلفزيونية، اليوم الأربعاء: «منذ زمن أطلق الاتحاد الأوروبي على نفسه تسمية القوة العظمى من حيث أسلوب الحياة، والآن يمكنني وصف الاتحاد الأوروبي بأنه قوة عظمى من حيث ازدواجية المعايير».

وأضاف: «حدود بولندا مع بيلاروس شهدت قبل عدة أشهر وضعا دراميا، عندما أجبر حراس الحدود والعسكريون البولنديون، آلاف اللاجئين من الشرق الأوسط، بما في ذلك من سوريا، والراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي، على المكوث في ظروف غير إنسانية في العراء بالغابات البيلاروسية».

وأشار إلى أن «بولندا تعرضت وقتها لانتقادات بسبب ذلك، كما أنه لا يزال لدى دول الاتحاد الأوروبي الكثير من المآخذ على وارسو فيما يتعلق بامتثالها للمعايير الأوروبية الخاصة بسيادة القانون والنظام القضائي وغيرها من الملفات».

وتابع: «وفجأة نرى مثل هذه الموجة العارمة من التضامن مع بولندا، التي فتحت ذراعيها للاجئين من أوكرانيا، والآن لا يتذكر أحد اللاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين من الشرق الأوسط، كما لا يتذكر أحد طريقة تعامل السلطات البولندية معهم».