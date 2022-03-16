بوتين: أمريكا والغرب أظهروا عجزهم الاقتصادي بعقوباتهم على روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن تصرفات الدول الغربية والولايات المتحدة سبب التضخم العالمي، منوهًا إلى أن التضخم وغلاء الأسعار، أديا إلى عدم المساواة بين المواطنين في العالم، وارتفاع موجة الهجرة ونسبة الوفيات في الدول الفقيرة.

وأضاف في كلمة له، مساء الأربعاء، أن «السياسة الغربية بفرض العقوبات على موسكو تزعزع الاقتصاد العالمي»، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تريد جعل الدولار العملة الوحيدة في الاقتصاد.

وأشار إلى أن «الولايات المتحدة والغرب أظهروا عجزهم الاقتصادي بعقوباتهم على روسيا»، مؤكدًا أن «موسكو سترد على أية حزم عقوبات جديدة مفروضة على بلاده».

وذكر أن الدول الغربية اتخذت العملية العسكرية التي شنتها موسكو على أوكرانيا، كذريعة لفرض العقوبات الغربية على روسيا.