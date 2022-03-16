أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا لن تكون أبدًا منصة لإطلاق الأعمال العدائية ضد روسيا.

وقال بوتين - في تصريحات خلال جلسة للحكومة لدعم الأقاليم الروسية أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - : "سنضمن أمن روسيا وشعبنا بصورة موثوقة، ولن نسمح بأن تكون أوكرانيا منصة لإطلاق الأعمال العدائية ضد بلادنا".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن موسكو مستعدة لمناقشة مسألة وضع الحياد لأوكرانيا ونزع السلاح والقضاء على النازية فيها خلال المفاوضات، مُضيفًا: "لقد فعلت بلادنا كل ما يلزم لتنظيم وإجراء هذه المفاوضات، مدركة أنه من الضروري استغلال كل فرصة لإنقاذ الناس وحياتهم".

يُشار إلى أن القوات المسلحة الروسية تواصل، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.