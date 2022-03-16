قال الإعلامي أحمد موسى، إن معارض أهلا رمضان شهدت إقبالا كبيرًا من المواطنين مع إطلاقها، مؤكّدا أن أسعارها في متناول الجميع.

وأضاف خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الدولة تدخلت على الفور للتحفيف عن المواطنين، مؤكدا أن هناك زيادات وصفها بـ"غير المبررة" في بعض السلع.

وأشار إلى أن الأسعار لن ترتفع في المنافذ التي تُطلقها الدولة وستظل ثابتة طوال شهر رمضان، مشيدًا بتنوع السلع المعروضة بما يلبي احتياجات المواطنين.

ولفت إلى أنّ السلع معروضة بأسعار مناسبة، وهي السلع نفسها التي تباع في مناطق أخرى مثل سلاسل المتاجر الكبيرة بأسعار مرتفعة.