 أحمد موسى: إقبال كبير على معارض أهلا رمضان.. والدولة تدخلت للتخفيف عن المواطن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أحمد موسى: إقبال كبير على معارض أهلا رمضان.. والدولة تدخلت للتخفيف عن المواطن

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 16 مارس 2022 - 10:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 مارس 2022 - 10:58 م

قال الإعلامي أحمد موسى، إن معارض أهلا رمضان شهدت إقبالا كبيرًا من المواطنين مع إطلاقها، مؤكّدا أن أسعارها في متناول الجميع.

وأضاف خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الدولة تدخلت على الفور للتحفيف عن المواطنين، مؤكدا أن هناك زيادات وصفها بـ"غير المبررة" في بعض السلع.

وأشار إلى أن الأسعار لن ترتفع في المنافذ التي تُطلقها الدولة وستظل ثابتة طوال شهر رمضان، مشيدًا بتنوع السلع المعروضة بما يلبي احتياجات المواطنين.

ولفت إلى أنّ السلع معروضة بأسعار مناسبة، وهي السلع نفسها التي تباع في مناطق أخرى مثل سلاسل المتاجر الكبيرة بأسعار مرتفعة.

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