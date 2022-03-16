شعبة المخابز: نؤيد قرار الدولة بوضع سقف لسعر العيش الحر

أيد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، قرار تدخل الدولة لوضع سقف لسعر الخبز الحر.

وأكد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأربعاء، أنه يرحب بتدخل الدولة لضبط سعر الخبز الحر، قائلا: «الدولة تتدخل على الرحب والسعة».

وأضاف أن نوعية المنتج يختلف من مكان لآخر، متابعًا: «اعتدنا على أن السلعة التي تقدمها المخابز في مناطق مثل المعادي تختلف عن تلك التي تقدم في المناطق الشعبية مثل بولاق والعمرانية».

وشدد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، على أن هذا الأمر ليس به أي تمييز لمنطقة عن أخرى، موضحًا أن الخبز الحر ليس له صفة التعميم.