وزير الزراعة: أي فلاح يمتنع عن توريد القمح يحرم من الأسمدة المدعمة

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية تقوم دائمًا بإجراءات استباقية لمواجهة الأزمات، مشيرًا إلى المشروع القومي لبناء الصوامع بسعة تخزينية تصل إلى أكثر من 3.6 مليون طن، وغيرها من مشروعات التوسع الأفقي في المساحات المزروعة.

وأضاف القصير، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تستهدف الوصول إلى من 5.5 لـ6 ملايين طن من توريدات القمح هذا العام، منوهًا بأنه سيتم الإعلان عن الحافز الإضافي لسعر توريد أردب القمح قبل موسم الحصاد.

ولفت إلى وجود العديد من الإجراءات التي تساعد على توريد القمح للدولة، لكن لا بد أن ينظر الفلاحين إلى المسؤولية المجتمعية، قائلا إن وزير التموين سيصدر قرارًا بمنع تداول ونقل القمح من مكان إلى مكان إلا بترخيص خلال الفترة من أبريل حتى نهاية يوليو.

وأوضح أن المزارع الذي سيمتنع عن توريد القمح سيُحرم من الأسمدة المدعمة، خاصة أن الدولة تقدم كل التسهيلات للفلاح مع منحه قيمة المحصول خلال 48 كحد أقصى، ذاكرًا أن الفلاح الذي يحتفظ بالقمح لفترة أكثر من اللازم من الممكن ألا يجد الأسعار الحالية فيما بعد، لأن الظروف قد تتحسن بعد موسم الحصاد.