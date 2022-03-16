وزير خارجية إيران: المحادثات مع السعودية لا تزال على جدول الأعمال

قال وزیر الخارجیة حسین أمیرعبداللهیان إن روسيا أكدت أنها "تفترض أنه لا علاقة " بين المحادثات لإعادة العمل بالاتفاق النووي لعام 2015 وحربها في أوكرانيا،وفقا لما نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تلك التعليقات تأتي خلال ساعات من إطلاق سراح اثنين من البريطانيين-الإيرانيين من حجزهما في إيران.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن المحادثات مع السعودية لا تزال على جدول الأعمال، لكن لم يتم تحديد الموعد النهائي للجولة التالية حتى الآن.

وسددت بريطانيا مديونية قديمة تبلغ 398 مليون جنيه استرليني إلى إيران قبل بضعة أيام، وقال أمير عبداللهيان "انها غير مرتبطة بعملية إطلاق سراح المحتجزين".