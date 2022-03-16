تقارير: ليفاندوفسكي يغيب عن تدريبات بايرن ميونيخ

كشفت تقارير إعلامية في ألمانيا تفاقم مشاكل غياب لاعبي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم قبل ثلاثة أيام فقط من مباراة الفريق أمام يونيون برلين في الدوري الألماني.

وذكرت صحيفة "بيلد" ومجلة "كيكر" اليوم الأربعاء أن نجم هجوم الفريق روبرت ليفاندوفسكي تغيب عن مران الفريق اليوم، وذلك بعدما اللاعب البولندي الدولي إلى قطع تدريبه بشكل مبكر أمس الثلاثاء بسبب "إصابة طفيفة".

وفي سياق متصل، أنهى المدافع الدولي نيكلاس زوله تدريب اليوم بشكل مبكر حيث ذكرت كيكر أنه واجه مشاكل في تدريبات الجري "حيث غادر الملعب وهو يعرج بشكل خفيف بعد مضي ساعة (على التدريب)".