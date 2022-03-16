أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 461.7 مليون حالة حتى صباح اليوم الأربعاء، بينما تجاوز عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها 10.71 مليار.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 461 مليونا و679 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و51 ألف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى عشرة مليارات و716 مليون جرعة.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.