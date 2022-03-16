محافظ المنيا يستقبل وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من الحكومة المصرية وبمساهمة من البنك الدولي، برئاسة الدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير البرنامج للتخطيط والتنمية المحلية.

ويستهدف البرنامج تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة، ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، وتحسين جودة الخدمات المحلية، وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية، والذي يضم في مرحلته الحالية محافظتي المنيا وأسيوط.

وقال محافظ المنيا إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل بخطى سريعة على تنمية صعيد مصر، حيث تضع ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها، بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن المحافظة وضعت خطة متكاملة وشاملة، اقتحمت بها جميع التحديات، والصعوبات، التي تواجه دعم التنمية والنهضة الاقتصادية، في المحافظة، بجميع المجالات، وفقاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وذلك لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور خالد عبد الحليم، نائب مدير البرنامج للتخطيط والتنمية المحلية، أن الزيارة تأتي بهدف متابعة العمل على أرض الواقع للمكونات التابعة للبرنامج والإعداد لتقييم الأداء الثاني والذي سيتم خلال الأسبوعين القادمين.

وأشاد عبد الحليم بما تملكه محافظة المنيا من ممارسات جيدة يعمل عليها البرنامج وتطور للأداء بشكل ملحوظ، بتوجيهات مستمرة من محافظ المنيا، لافتا إلى أن ذلك سيؤثر بشكل إيجابي على التوافق والاتساق على ما يدعو إلى البرنامج.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطط ومكونات برنامج التنمية المحلية خلال مرحلته الجديدة في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بمحافظات الصعيد وناقش محافظ المنيا استكمال العمل في محاور التنمية الاقتصادية الواعدة بالمحافظة والتكتلات الاقتصادية التي سيتم البدء بها والتي تضم: العسل الأسود، النباتات الطبية والعطرية، فضلًا عن عرض ممارسات تطوير الأداء التي يطبقها البرنامج والإجراءات المطلوب تنفيذها الفترة القادمة بكل مكون واجراءات ومتطلبات التقييم الثاني والانتهاء من خطة المشروعات المقترح تمويلها من مخصصات القرض.

وتناول اللقاء مناقشة تحديد عدد من مشروعات التنمية العمرانية في مدينة المنيا ومنها إنشاء أسواق حضارية وكذلك إنشاء موقف إقليمي لسيارات الأجرة وكذلك إعداد الخطة الاستراتيجية المنيا 2030، حيث أكد محافظ المنيا على أهمية الإسراع في تنفيذ أنشطة ومشروعات، تساهم في إحداث نقلة حضارية في الحياة اليومية للمواطن المنياوي ويكون لها مردود إيجابي عليه.