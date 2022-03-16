نقيب المأذونين: لا يمكننا منع أحد من تعدد الزوجات

قال إسلام عامر نقيب المأذونين، إن المأذون يُجري ترتيبًا في الأوراق والمستندات قبل توثيق عقد الزواج، موضحًا أن من يخالف ذلك يعرض نفسه لعقوبة الحبس والعزل من الوظيفة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الستات" الذي تقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة عبر شاشة "النهار"، مساء الأربعاء، أن المأذون لا يمكنه أن يمنع المتزوج من أن يُقدم على الزواج من أخرى.

وتابع: "أتكلم معه كشخص عادي وأقوله من استطاع منكم الباء .. طالما لديه القدرة بكل جوانبها ويمكن أن يفي بطلبات الزيجات الأربع فله ما يشاء دون الضغط على إحداهن بأن يتم الزواج رغم عنها كونها مجبرة على أن تعيش بهذا الوضع".

وأشار إلى أنّ المأذون لا يتدخل في الحياة الشخصية لأحد، موضحًا أن يُسال في بعض الأحيان من قِبل آباء بعض الفتيات عن أشخاص يتقدمون للزواج منهن ويُقدم لهن النصح.