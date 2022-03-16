اليابان تعتزم توسيع نطاق عقوباتها على روسيا

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء، إن بلاده تعمل عن كثب مع دول مجموعة السبع «G7»؛ لمنع روسيا من الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي، والمقرضين الدوليين الآخرين.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، أضاف رئيس الوزراء الياباني، خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده ستوسع نطاق عقوباتها على روسيا؛ لتشمل تجميد أصول النخب الروسية، وحظر استيراد بعض المنتجات من موسكو.

ويجتمع اليوم الأربعاء، وزراء دفاع حلف الناتو، لبحث خطط لإرسال جنود لشرق أوروبا، بقيادة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وفرّ نحو 3 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفقا لأرقام نشرتها المنظمة الدولية للهجرة، أمس الثلاثاء، مضيفة أن نصف هؤلاء اللاجئين هم أطفال مع أهلهم أو بدون مرافق.

وقررت روسيا، أمس الثلاثاء، مغادرة مجلس أوروبا متهمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بجعله أداة في خدمة «توسعهما العسكري والسياسي والاقتصادي شرقا»، في اليوم العشرين لبدء غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن تقديم مساعدات جديدة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا؛ لدعمها في مواجهة القوات الروسية التي تشدد حصارها، على الرغم من محادثات جديدة بين كييف وموسكو، وصفها الرئيس الأوكراني بأنها «أكثر واقعية».

وسيعلن الرئيس جو بايدن، عن تقديم المساعدات الجديدة، بعد خطاب عبر الفيديو لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمام الكونجرس الأمريكي.