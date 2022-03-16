الدنمارك تتطلع إلى جيل «خال من النيكوتين» من مواليد بعد 2010

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تعمل الحكومة الدنماركية على منع الأجيال القادمة من التدخين تماما حيث تهدف إلى ضمان عدم بدء أي شخص مولود بعد عام 2010 في التدخين أو استخدام منتجات النيكوتين الأخرى.

وقد يشمل ذلك حظر بيع التبغ ومنتجات النيكوتين تدريجيا لهذا الجيل، وفقا لاقتراح حكومي للإصلاح الصحي قدمه وزير الصحة ماجنوس هيونيكي في كوبنهاجن يوم الثلاثاء.

وقالت وزارته إن "جيلا خاليا من النيكوتين (بدءا من مواليد عام) 2010 سيشكل إنجازا تاريخيا في الوقاية من الأمراض والوفاة".

وتشير الحكومة في اقتراحها إلى أن الشباب الدنماركي هم في طليعة استهلاك الكحول في أوروبا وأن ثقافة الإفراط في شرب الكحول لها عواقب وخيمة.

ومن المقرر الآن التفاوض على المقترحات مع الأحزاب البرلمانية.