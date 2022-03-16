جودة التعليم: إنجاز إجراءات المراجعة والتقويم لاعتماد 263 مؤسسة

قالت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إنها أنجزت كل إجراءات المراجعة والتقويم لاعتماد 263 مؤسسة تعليمية من جميع مراحل التعليم قبل الجامعى في الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري.

وشملت الزيارات أعمال المراجعة والتقويم والمتابعة لـ141 مؤسسة رياض أطفال، و61 مؤسسة تعليم ابتدائي، و52 مؤسسة تعليم إعدادي، و4 مؤسسات تعليم ثانوى عام، و5 مؤسسات تعليم فنى صناعي.

وقالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، إن هذا الإيقاع السريع والمكثف لعمليات المراجعة والتقويم يأتي تماشيا مع رؤية مصر 2030، وحرص القيادة السياسية على تطوير منظومة التعليم في مصر وتحقيق أعلى مستويات الجودة بكل مجالات ومخرجات هذه المنظومة، وأضافت أن الهيئة تعمل وفق رؤية محددة وواضحة وتؤكد باستمرار تعظيم دور الرقمنة الذي تبنته الدولة في تحقيق مستهدفات المؤسسات الحكومية بمختلف أنواعها.

وفيما يتعلق بفرق المراجعين ومدى كفايتهم لإنجاز هذا القدر من زيارات المراجعة، أوضحت أن هيئة ضمان الجودة والاعتماد استعانت خلال زيارات المراجعة والتقويم لـ263 مؤسسة تعليمية بـ789 مراجعا خارجيا من خبراء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وجارى حاليا إعداد التقارير الأولية لتك الزيارات.

وأثنت على التعاون المثمر الذي قدمته وزارة التربية والتعليم وكل المديريات والإدارات التعليمية في التنسيق مع الهيئة للخروج بهذا الكم من الزيارات الميدانية في هذا الوقت؛ تحقيقا للأهداف المرجوة من منظومة جودة التعليم والاعتماد، التي تمثل ضابط الإيقاع في أي نظام تعليمي.

وعلى صعيد التعليم الأزهري، أشارت إلى أن هيئة الجودة والاعتماد تستعد حاليا لإجراء زيارات المراجعة والتقويم لأكثر من 200 معهد أزهرى تابعة لقطاع المعاهد الأزهرية بمختلف المحافظات بنهاية مارس الجاري.