أوكامبوس: لم نحسم التأهل على حساب وست هام في اليورباليج

اعتبر الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس، مهاجم إشبيلية، أنه على الرغم من الفوز على وست هام الإنجليزي بهدف دون رد، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، لن تكون مباراة الإياب سهلة، وأنه لم يتم حسم أي شيء بعد.

وأبدى أوكامبوس أسفه إزاء حقيقة أنه لن يتمكن من المشاركة في مباراة الإياب المقررة غدا الخميس، بسبب عقوبة الإيقاف التي يواجهها نتيجة تراكم البطاقات الصفراء، مشيرًا إلى أنه "حين تحدث هذه الأمور"، يشعر بالسوء كونها "مباريات حاسمة لا يريد أحدًا أن يفقدها".

وقال "سأبقى هنا وحدي، بالتأكيد سنجتمع نحن اللاعبون الذين لن نسافر من أجل مشاهدة المباراة سويًا"، مشيرا إلى أنه بالرغم من التقدم في لقاء الذهاب، "لن يكون الأمر سهلًا لأنه لم يتم حسم أي شيء بعد".