اكتشاف أكثر من 12 ألف قطعة حجرية من العصر الحجري القديم في شمال غربي الصين

ذكرت أكاديمية شنشي الصينية لعلم الآثار، أن علماء الآثار عثروا على أكثر من 12 ألف قطعة حجرية تعود للعصر الحجري القديم، وذلك في مقاطعة شنشي بشمال غربي الصين.

وأضافت الأكاديمية - وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية للأنباء - أنه تم العثور على اللقى الأثرية خلال مشروع تنقيب عن الآثار بدأ في مارس 2021 في موقع آثار يهيوان في محافظة لوهنان، بمساحة حفر تبلغ 500 متر مربع.. موضحة أن العناصر المكتشفة تشمل كاشطات للأحجار، وأدوات حادة، وأدوات تقطيع، وفؤوسا يدوية، وغيرها من العناصر.

ووفقا للتقديرات الأولية، كان البشر القدامى موجودين في المنطقة قبل 600 ألف عام على الأقل، وبدأ النشاط البشري في الازدهار منذ حوالي 250 ألف عام، واستمر حتى حوالي 70 ألف عام، فيما قال تشانغ قاي كه، الباحث في الأكاديمية إن الاكتشاف مهم لدراسة تطور ثقافة العصر الحجري القديم في منطقة جبال تشينلينغ والتبادلات الثقافية بين البشر في مناطق مختلفة خلال العصر الحجري القديم.